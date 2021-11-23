Известный телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", засветил посуду известного бренда за 1400 тыс. долларов.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Стоит отметить, что он ведет шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук показывает посуду популярного бренда Versache за 1400 тыс. долларов. На столе стоит обычная тарелка с изображением бренда и супница.

"Я сейчас чуть подофигел. Я никогда не знал, оказывается, что есть посуда практически у всех модных домов и брендов. Это, например, супница, да? Вот 1000 евро супчик", - рассказал Владимир Остапчук.

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