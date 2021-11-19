Известный украинский ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук пожаловался на плохое самочувствие, без помощи медиков не обошлось.
Популярный телеведущий много работает, и даже несмотря на плохое самочувствие показывает свой профессионализм, передает Politeka.net.
В своих новых сторис телеведущий рассказал, что отравился и плохо себя чувствует, но все же отправился в Харьков, чтобы вести одно из мероприятий.
"Несмотря на отравление - арбайтен", - написал Остапчук.
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Телеведущему даже не помогли лекарства.
"Выпил килограмм атоксила, жду "покращень"", - рассказал звезда ТВ.
Позже ведущий опубликовал кадры с номера. На помощь пришлось вызывать медиков. Остапчуку поставили капельницу в номере отеля.
"Вот такие дела, ребятки", - произнес Остапчук.
Спустя несколько часов телеведущий отправился обратно в Киев, ведь собирается вместе с женой на Закарпатье.
Отметим, Владимир Остапчук с супругой, Кристиной, решили отправиться в Ужгород.
Пара много путешествует, бывая за границей, а на странице в Инстаграм она делится красивыми снимками и видео.
На днях телеведущий показал, как провел время в Париже. Звезда ТВ танцевал с женой на крыше, устроив настоящую романтику.
Напомним, ведущий "Маска" и "Співають всі" Остапчук в рюшах и блестках спровоцировал жену на нецензурную брань
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