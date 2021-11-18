Жена известного украинского телеведущего, звезды шоу «Маска» Владимира Остапчука Кристина Горняк отдалась эмоциям в руках известного хореографа.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у девушки появилось видео, где она исполнила страстный танец со звездой «Танцев со звездами», экс-партнером Натальи Могилевской Игорем Кузьменко.
«Директ завален: «почему я больше не танцую». Сказать по правде – просто физически не успевала, взяла паузу и передышку! Но понимаю, что без танцев я не я… Даже тело как-то не такое… Ругаю себя, что если делать паузу, то очень сложно потом догонять, но я смогу! Вдохновилась нашим видео и обещаю скоро радовать новыми связками из танцевального зала со своим тренером @igorkuzmenko_official_», - подписала видео девушка.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
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«На танцы со звёздами вам надо», «Ждём новых танцев, Кристина», «Яркий и страстный пасодобль», «Как же это сильно, танец вас любит», «Как красиво владеете телом», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кристина Горняк разоткровенничалась о своих "страстях": "Раньше это было табу...".
Еще Politeka писала, что Кристина Горняк внезапно заговорила об «инъекциях молодости»: «Хочу стареть красиво».
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