Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк несподівано заговорила про таку хвилюючу багатьох жінок тему, як старіння.

Як пише Politeka.net, Горняк торкнулася цієї теми на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу старіти красиво! 😍 Як думаєте: зморшки, їх відсутність-це генетика або хороший догляд, або, може, всі разом?!» - звернулася вона до фоловерів.

Горняк зазначила, що у її мами практично відсутні зморшки. При цьому вона ніколи не робила уколи краси. "...та й крем у неї з'являється завдяки мені, вона більше любить помади нові собі купувати!» ,- зазначила дружина Остапчука.

"І я ось думаю, як буде у мене? В якому віці я почну вдаватися до ін'єкцій, щоб зупинити процес старіння, а може я як мама, збережуся завдяки генетиці і плюс хорошому догляду? Хочу старіти натурально, ну а там вже час покаже!» - резюмувала Христина.

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