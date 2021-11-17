Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука Кристина Горняк неожиданно заговорила о такой волнующей многих женщин теме, как старение.

Как пишет Politeka.net, Горняк затронула эту тему на своей странице в Инстаграм.

«Хочу стареть красиво! 😍 Как думаете: морщинки, их отсутствие - это генетика или хороший уход, или, может, все вместе?!» - обратилась она к фолловерам.

Горняк отметила, что у ее мамы практически отсутствуют морщины. При этом она никогда не делала уколы красоты. «…да и крем у неё появляется благодаря мне, она больше любит помады новые себе покупать!», - отметила супруга Остапчука.

«И я вот думаю, как будет у меня? В каком возрасте я начну прибегать к инъекциям, чтобы остановить процесс старения, а может я как мама, сохранюсь благодаря генетике и плюс хорошему уходу? Хочу стареть натурально, ну а там уже время покажет!» - резюмировала Кристина.

Напомним, жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Остапчука разоткровенничалась о своих "страстях".

Как сообщала Politeka, ведущий «Маски» Остапчук с женой показали настоящие чувства на крыше в Париже.

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