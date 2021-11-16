Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Гірник зважилася на фотосесію в сміливому образі і розповіла про те, що хоче спробувати.

Як пише Politeka.net, Гірник поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому дружина Остапчука підняла цікаву тему. Вона вирішила поговорити про аскезу – навмисне і свідоме обмеження.

"Чула я, що є такі кармічні речі, за які можна поторгуватися, запропонувавши натомість якусь аскезу... для кожного складність в різному, комусь легко не їсти солодке, а для когось це прям катастрофа. Вся енергія, яку ви будете вкладати у виконання своєї аскези, буде йти безпосередньо на реалізацію Вашого бажання", - написала Гірник.

Вона зізналася, що їй цікаво, чи зможе вона витримати подібне випробування.

"Я б спробувала, є у мене пару моментів, від яких би я утрималася!", - розповіла Христина.

Цей пост вона супроводила сміливим фото, на якому позувала в мінімумі одягу. На знімку дівчина сиділа, зігнувши в коліні одну ногу. При цьому її стегна, ключиці і одна рука були оголені.

Підписники Гірник не змогли пройти повз її поста.

"Ви знайшли свого фотографа", "пожежа", "Христиночка!!! Ви як завжди прекрасні, дуже красиве і оригінальне фото!", "Не знаю як обмеження, а ви шикарна леді", "Фото просто карколомне, я зависла", - пишуть люди.

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