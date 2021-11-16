Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука Кристина Горняк решилась на фотосессию в смелом образе и рассказала о том, что хочет попробовать.

Как пишет Politeka.net, Горняк поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем жена Остапчука подняла интересную тему. Она решила поговорить об аскезе – намеренном и сознательном ограничении.

«Слышала я, что есть такие кармические вещи, за которые можно поторговаться, предложив взамен какую-нибудь аскезу… Для каждого сложность в разном, кому-то легко не кушать сладкое, а для кого-то это прям катастрофа. Вся энергия, которую вы будете вкладывать в выполнение своей аскезы, будет идти напрямую на реализацию вашего желания», - написала Горняк.

Она призналась, что ей интересно, сможет ли она выдержать подобное испытание.

«Я бы попробовала, есть у меня пару моментов, от которых бы я воздержалась!» - рассказала Кристина.

Этот пост она сопроводила смелым фото, на котором позировала в минимуме одежды. На снимке девушка сидела, согнув в колене одну ногу. При этом ее бедра, ключицы и одна рука были обнажены.

Подписчики Горняк не смогли пройти мимо ее поста.

«Вы нашли своего фотографа», «Пожар», «Кристиночка!!! Вы как всегда прекрасны, очень красивое и оригинальное фото!», «Не знаю как ограничения, а вы шикарная леди», «Фото просто сногсшибательное, я зависла», - пишут люди.

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