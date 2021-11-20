Известный украинский телеведущий, звезда шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук показал, как отдохнул от съемок и проектов на украинском курорте.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Остапчука появился смонтированный ролик о его отдыхе в западном регионе Украины. В кадр попала рыбалка, вкусные сыры и вина, чаны и баня, а также другие развлечения.

«Что такое Закарпатье», - подписал видео шоумен.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«О, ну вы же понимаете, что это лишь треть настоящей крутости Закарпатья», «Классного отдыха», «Спасибо вам за невероятный уикенд», «Это были мега выходные!», «Как круто», «Вы заслужили этот отдых», - пишут пользователи сети.

Отметим, что несмотря на занятость Остапчук достаточно часто путешествует. У него не всегда получается вырваться на заграничный курорт, однако он часто путешествует по Украине. Почти всегда в поездках его сопровождает жена Кристина.

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