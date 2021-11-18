Відомий український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі" видав правду про себе.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Володимир Остапчук часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на найцікавіші питання. У ведучого запитали, чи вважає він себе хитрою людиною.

"Злопам'ятний, запальний, з перепадами настрою, непунктуальний, розсіяний. Хитрий? Ні", - відповів Володимир Остапчук.

Також, він вирішив запитати у шанувальників, які риси характеру їм не подобаються.

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