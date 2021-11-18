Известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі" выдал правду о себе.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Владимир Остапчук часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на самые интересные вопросы. У ведущего спросили, считает ли он себя хитрым человеком.

"Злопамятный, вспыльчивый, с перепадами настроения, непунктуальный, рассеянный. Хитрый? Нет", — ответил Владимир Остапчук.

Также, он решил спросить у поклонников, какие черты характера им не нравятся.

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