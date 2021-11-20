Відомий український телеведучий і шоумен, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук розповів про дві квартири, які залишив дітям.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який розлучився з дружиною і вже встиг одружитися вдруге, розповів про дві квартири, які залишив дітям з минулого шлюбу. В Instagram-сторіс зірковий красень відповів на запитання шанувальників, які стосувалися його дітей та нерухомості.

Так, одне з питань звучало так: "А в сенсі оформляй житло на себе, якщо говорили, що оформите на Христину? Вона ще й юрист". На це Володимир відповів: "По-перше, це жарт. По-друге, житло все одно в шлюбі ділиться порівну. По-третє, якщо зі мною щось трапиться, хочу, щоб наше майно залишилося в цій родині – дружині і дітям. Дітям від першого шлюбу залишив 2 квартири, і не збираюся на це майно претендувати. Дружина-юрист, в курсі, це мій свідомий вибір". Схоже, тут йдеться про будинок, який Остапчук разом з новою дружиною Христиною зараз будують.

Також Вова відповів на питання, чи може він нормально бачитися з дітьми від попереднього шлюбу. Він коротко написав: "Ні".

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