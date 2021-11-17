Ведущий популярных украинских шоу, среди которых «Маска» и «Співають всі», Владимир Остапчук показал своего маленького сына, который живет с его бывшей женой.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым снимком на своей странице в Инстаграм. На нем Остапчук решил похвастаться сходством со своим 3-летним сыном Эваном.

На фото мальчик сидел на плечах у отца и ставил ему «рожки». Папа и сын при этом широко улыбались и выглядели счастливыми.

Судя по подписи, Остапчук уверен, что Эван на него очень похож.

«Мой маленький копипаст. Похожи?)», - написал ведущий.

Поклонники тут же отреагировали на его пост.

«Да, конечно Владимир!!! Это ваш клон, прямо няшечка!!!», «Оооочень похожи», «Папина копия», «Красивые», «Обалдеть, одно лицо!!», «Супер! Двое из ларца))», «Маленький позитивчик!», «Точно твой родственник) такой котик хороший», «Пальчики как у котика подушечки. Славный мальчик», - пишут люди.

Отметим, что у Владимира Остапчука есть двое детей от прошлого брака с Еленой Войченко. Впрочем, после того как ведущий ушел от нее к Кристине Горняк, видеться с детьми он стал крайне редко. Остапчук утверждает, что их встречам мешает Войченко. В частности, она не позволяет бывшему мужу забирать их к себе домой. В свою очередь, женщина заявляет, что ведущий не платит алименты.

Напомним, ведущий «Маски» Остапчук в женском платье пошел по стопам Екатерины Кухар.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука подразнила видом, оставив на себе минимум одежды.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Остапчука разоткровенничалась о своих "страстях".