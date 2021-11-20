Известный украинский телеведущий и шоумен, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о двух квартирах, которые оставил детям.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который развелся с женой и уже успел жениться во второй раз, рассказал о двух квартирах, которые оставил детям из прошлого брака. В Instagram-сторис звездный красавчик ответил на вопросы поклонников, которые касались его детей и недвижимости.

Так, один из вопросов звучал так: "А в смысле оформляй жилье на себя, если говорили, что оформите на Кристину? Она еще и юрист". На это Владимир ответил: "Во-первых, это шутка. Во-вторых, жилье все равно в браке делится поровну. В-третьих, если со мной что-то случится, хочу, чтобы наше имущество осталось в этой семье – жене и детям. Детям от первого брака оставил 2 квартиры, и не собираюсь на это имущество претендовать. Жена – юрист, в курсе, это мой сознательный выбор". Похоже, здесь речь идет о доме, который Остапчук вместе с новой женой Кристиной сейчас строят.

Также Вова ответил на вопрос, может ли он нормально видеться с детьми от предыдущего брака. Он коротко написал: "Нет".

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