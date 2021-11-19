Відомий український ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук поскаржився на погане самопочуття, без допомоги медиків не обійшлося.
Популярний телеведучий багато працює, і навіть попри погане самопочуття показує свій професіоналізм, передає Politeka.net.
У своїх нових сторіс телеведучий розповів, що отруївся і погано себе почуває, але все ж відправився до Харкова, щоб вести один із заходів.
"Попри отруєння - арбайтен", - написав Остапчук.
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Телеведучому навіть не допомогли ліки.
"Випив кілограм атоксила, чекаю "покращень"", - розповів зірка ТБ.
Пізніше ведучий опублікував кадри з номера. На допомогу довелося викликати медиків. Остапчуку поставили крапельницю в номері готелю.
"Ось такі справи, хлопці", - виголосив Остапчук.
Через кілька годин телеведучий відправився назад до Києва, адже збирається разом з дружиною на Закарпаття.
Зазначимо, Володимир Остапчук з дружиною, Христиною, вирішили відправитися в Ужгород.
Пара багато подорожує, буваючи за кордоном, а на сторінці в Instagram вона ділиться красивими знімками і відео.
Днями телеведучий показав, як провів час у Парижі. Зірка ТБ танцював з дружиною на даху, влаштувавши справжню романтику.
Нагадаємо, Остапчук в рюшах і блискітках спровокував дружину на нецензурну лайку
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