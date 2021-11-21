Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его вторая жена Кристина Горняк отправились в Ужгород и поделились кадрами с отдыха.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, которого знают как ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", и частный нотариус Кристина Горняк поженились в 2020 году.

В своем Instagram Остапчук часто делится фотографиями с женой и показывает их повседневную жизнь. На этот раз Владимир рассказал, что они с Кристиной поехали на отдых в Ужгород.

В сторис Остапчук показал их утро в номере. Владимир пошутил, что в 37 он уже не может нормально согнуться и показал, как одевает носки.

Также ведущий "Маски" похвастался, что сделал Кристине полезный подарок – доску для глажки.

"Во-первых, возраст. Во-вторых, купил жене сувенир", - говорит Владимир.

Ранее Politeka писала, что ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Остапчук оказался под капельницей: "Такие дела, ребята".

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука оказалась в крепких руках экс-партнера Могилевской: "Ругаю себя...".

A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука неожиданно заговорила об "инъекции молодости": "Хочу стареть красиво".