Дружина відомого українського телеведучого, зірки шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк віддалася емоціям в руках відомого хореографа.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у дівчини з'явилося відео, де вона виконала пристрасний танець із зіркою «Танців з зірками», екс-партнером Наталії Могилевської Ігорем Кузьменком.
"Директ завалений: "Чому я більше не танцюю". Сказати по правді - просто фізично не встигала, взяла паузу і перепочинок! Але розумію, що без танців я не я... навіть тіло якесь не таке... Лаю себе, що якщо робити паузу, то дуже складно потім наздоганяти, але я зможу! Надихнулася нашим відео і обіцяю скоро радувати новими зв'язками з танцювального залу зі своїм тренером @igorkuzmenko_official_», - підписала відео дівчина.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
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«На танці з зірками вам треба», «чекаємо нових танців, Христина», «яскравий і пристрасний пасодобль», «як же це сильно, танець вас любить», «як красиво володієте тілом», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Христина Горняк розговорилася про свої "пристрасті": "раніше це було табу...".
Ще Politeka писала, що Христина Горняк раптово заговорила про "ін'єкції молодості": "Хочу старіти красиво".
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