Ведучий популярних українських шоу, серед яких "Маска" і "Співають всі", Володимир Остапчук показав свого маленького сина, який живе з його колишньою дружиною.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram. На ньому Остапчук вирішив похвалитися схожістю зі своїм 3-річним сином Еваном.

На фото хлопчик сидів на плечах у батька і ставив йому «ріжки». Тато і син при цьому широко посміхалися і виглядали щасливими.

Судячи з підпису, Остапчук впевнений, що Еван на нього дуже схожий.

"Мій маленький копіпаст. Схожі?)", - написав ведучий.

Шанувальники тут же відреагували на його пост.

"Так, звичайно Володимир!!! Це ваш клон, прямо няшечка!!!", "Дуууже схожі", "Татова копія", "красиві", "очманіти, одне обличчя!!", "Супер! Двоє зі скриньки)", "Маленький позитивчик!", "Точно твій родич) такий котик хороший", "Пальчики як у котика подушечки. Славний хлопчик", - пишуть люди.

Зазначимо, що у Володимира Остапчука є двоє дітей від минулого шлюбу з Оленою Войченко. Втім, після того як ведучий пішов від неї до Христини Гірник, бачитися з дітьми він став вкрай рідко. Остапчук стверджує, що їх зустрічам заважає Войченко. Зокрема, вона не дозволяє колишньому чоловікові забирати їх до себе додому. У свою чергу, жінка заявляє, що ведучий не платить аліменти.

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук у жіночій сукні пішов по стопах Катерини Кухар.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука подражнила виглядом, залишивши на собі мінімум одягу.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" і "Співають всі" Остапчука розговорилася про свої "пристрасті".