Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук удивил заявлением, общаясь с подписчиками в Инстаграм - отреагировала на слова мужа и Кристина Горняк.

Популярный телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились в прошлом году, передает Politeka.net. Сейчас пара строит дом в элитном поселке, и по пути к нему звезда ТВ удивил обращением к подписчикам.

На кадрах пара шла по улице, где недавно выпал снег.

"Так, уже настоящая зима. Кстати говорят, что очень плохо заканчивать год, когда ты с кем-то поссорился, поэтому у вас есть еще чуть больше месяца, чтобы просить у меня прощения", - заявил Владимир Остапчук, чем вызвал реакцию супруги - она засмеялась и ведущий тоже, что говорит о шутке.

"Время пошло", - написал автор.

Отметим, Владимир Остапчук расстался со своей предыдущей женой Еленой Войченко со скандалом. Последняя обвиняла бывшего мужа в изменах.

У пары осталось двое детей - Эмилия (2013) и Эван-Александр (2018).

Отношения у супругов после развода не сложились. Владимир часто жаловался, что Елена не дает ему видеться с детьми даже после постановления суда.

А Кристина Горняк в одном из стори в Инстграм рассказала - детям не разрешают приходить к ним в гости.

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассказала о реакции мужа на ее занятие в ванной

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