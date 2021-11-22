Жена ведущего шоу "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась с поклонниками мыслями о любви.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который известен как ведущий шоу "Маска" и "Співають всі", второй раз женился в 2020 году с частным нотариусом Кристиной Горняк.

Сейчас пара живет в счастливом браке и часто показывает свою личную жизнь в Instagram и рассказывает о себе. На этот раз Кристина решила затронуть тему любви и поделилась с поклонниками своими мыслями. Жена Остапчука опубликовала новую фотографию, на которой была в светлом свитере и брюках, черном пальто и в шляпе под цвет образа.

"Знаете, что подумалось мне??!! ✅Если делать все: "из любви, а не для любви", то качество жизни точно улучшится! Вот насколько спокойнее было бы внутри у девушек, если б они всегда свой выбор делали "из любви к себе", а на для того, чтобы эту любовь где-то заслужить или привлечь…. Согласитесь? ", - написала Горняк.

В комментариях поклонники написали, что слова второй жены Владимира Остапчука очень меткие.

Ранее Politeka писала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук взбудоражил пикантным видео с женой: "Кристина, спасибо...".

Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук удивил признанием о детях и двух квартирах: "Если со мной что-то случится...".

A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука оказалась в крепких руках экс-партнера Могилевской: "Ругаю себя...".