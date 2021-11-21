Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук продовжує публікувати кадри зі своєю дружиною Христиною - карантин він проводить не поодинці.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий проводить з коханою дружиною весь вільний час і багато подорожує, парочка є прихильниками активного способу життя.

Телеведучий і актор опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео, в якому показав ноги своєї нової коханої.

У ролику Остапчук лежить на підлозі, а його кохана ритмічно рухає оголеними ногами. Шоумен зазначив, що відео було знято на Новопечерських липках — найімовірніше, там Остапчук проживає зі своєю коханою дружиною.

Також він зазначив, що це відео було одним з перших, яке вони зняли разом, як пара: "Ми стали забувати легендарні відео. У моїй стрічці це був перший ролик, який набрав більше 700 тис переглядів. Христина, спасибі, за ноги ".

Користувачі мережі засипали пару компліментами, похваливши їх за почуття гумору: "Красиві ніжки", "Які красиві худі ніжки", "Фантазер!❤️", "Клас🔥".

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