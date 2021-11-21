Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук продолжает публиковать кадры со своей женой Кристиной - карантин он проводит не в одиночку.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий проводит с любимой супругой все свободное время и много путешествует, парочка является приверженцами активного образа жизни.

Телеведущий и актер опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, в котором показал ноги своей новой возлюбленной.

В ролике Остапчук лежит на полу, а его любимая ритмично двигает обнаженными ногами. Шоумен отметил, что видео было снято на Новопечерских липках — вероятнее всего, там Остапчук проживает со своей возлюбленной женой.

Также он отметил, что это видео было одним из первых, которое они сняли вместе, как пара: "Мы стали забывать легендарные видео. В моей ленте это был первый ролик, который набрал больше 700 тыс просмотров. Кристина, спасибо, за ноги ".

Пользователи сети засыпали пару комплиментами, отметив их чувство юмора: "Красивые ножки", "Какие красивые худые ножки", "Фантазер!❤️", "Класс🔥".

Напомним, счастливый ведущий шоу "Маска" Остапчук с женой прогулялся по шикарному дому возле Киева.

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Співають всі" Остапчука заговорила об эмоциональном выгорании.

Также Politeka писала, что Жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала их новый большой дом в элитном поселке.