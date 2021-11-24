Українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим детективом шоу "Маска", не впізнала свою пісню, яку виконав учасник проекту, що ховається в костюмі Порося.

Як передає Politeka.net, відповідний фрагмент шоу показали на офіційній сторінці «Маски» в Instagram.

Так коли зазвучала музика Оля Полякова схопилася з місця і радісно сказала:"Королева ночі".

Але коли учасник почав співати, Полякова стала підспівувати, і уточнила:»Секундочка".

"Так" Королева ночі "або"Секундочка»"? - звернувся до Олі Поляковій Андрій Данилко.

"Вона свої пісні не знає. Ти не знаєш своїх пісень», - сказав він колезі.

"Тому що всі вони у неї одна на іншу схожі...", "Оля пісню дізналася! Позорище, не знати слів у власній пісні!«, "Я дізналася з перших нот, потім орнула з того, що я дізналася відразу, а Оля ні», - відреагували користувачі Мережі.

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