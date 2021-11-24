Українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим детективом шоу "Маска", не впізнала свою пісню, яку виконав учасник проекту, що ховається в костюмі Порося.
Як передає Politeka.net, відповідний фрагмент шоу показали на офіційній сторінці «Маски» в Instagram.
Так коли зазвучала музика Оля Полякова схопилася з місця і радісно сказала:"Королева ночі".
Але коли учасник почав співати, Полякова стала підспівувати, і уточнила:»Секундочка".
"Так" Королева ночі "або"Секундочка»"? - звернувся до Олі Поляковій Андрій Данилко.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
У ДТП загинула сім'я з 11 осіб: "Їздили разом на відпочинок"
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
На кордоні України та Білорусі почалася спецоперація, кадри: задіяна техніка та авіація
Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт не сумує після розриву з Мішиною: "Любов з першого погляду..."
"Вона свої пісні не знає. Ти не знаєш своїх пісень», - сказав він колезі.
"Тому що всі вони у неї одна на іншу схожі...", "Оля пісню дізналася! Позорище, не знати слів у власній пісні!«, "Я дізналася з перших нот, потім орнула з того, що я дізналася відразу, а Оля ні», - відреагували користувачі Мережі.
Нагадаємо, між Поляковою і Єфросиніною запідозрили роман, з'явився "доказ".
Як повідомляла Politeka, Полякова зі своєю "дорослою дівчинкою" дала спеку в прямому ефірі, з'явилося відео.
Також Politeka писала, що Андрій Данилко присоромив Полякову і шльопнув Настю Каменських: "Ох,..."