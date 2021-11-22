Известный украинский певец Олег Винник, который стал звездным детективом на шоу "Маска", рассказал, как выступление Натальи Могилевской в первом сезоне шоу довело его до слез.

Как пишет Politeka.net, 49-летний известный украинский певец Олег Винник, который был звездным детективом в первом и втором сезонах популярного шоу "Маска" на канале "Украина", рассказал ведущей закулисья шоу блогеру Нателле Кирс, как выступление одной из масок довело его до слез. По словам Винника, это была Наталья Могилевская, которая в первом сезоне проекта пряталась под маской Махаона.

Винник сказал, что сперва ему не поверили, но он действительно заплакал.

"Эта слеза такая скупая, сентиментальная мужская. Вот расчувствовался и все", - сказал певец.

Также Винник с ведущей бэкстейджа обсудили и участников второго сезона шоу "Маска". Так, Олег сказал, что его уже достал Робот, потому что он не может понять, кто там прячется.

"Даже не знаю, этот шоу-бизнес, он просто разбивает", - сказал исполнитель.

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