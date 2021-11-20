У мережі опублікували незвичайне фото співачки Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою і яку називають "таємною дружиною" повелителя вовчиць Олега Винника.

Як повідомляє Politeka.net, на фанатській сторінці в Instagram, присвяченій Таюне, опублікували незвичайне фото, на якому красуню просто не впізнати. Як видно, на знімку "таємна дружина" і бек-вокалістка Винника позує з короткою стрижкою.

На знімку також можна побачити, що Таюне позує на сцені, стоячи біля мікрофона. Перед камерою вона з'явилася в приталеній синьо-чорній сукні з мереживом, якій красиво підкреслює струнку фігуру. Її волосся розпущене, трохи завите і акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж і впевнений вигляд.

"Дівчата, а давайте фотки в сукнях", - підписали сторіс з фотографією Таїсії Сватко.

Відзначимо, що попри те, що Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя, фанати впевнені, що саме з Таюне він перебуває у шлюбі. Красуня весь час супроводжує артиста на концертах, гастролях і презентаціях. А він допомагає їй записувати сольні пісні, які сам же для неї і пише.

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