В сети опубликовали необычное фото певицы Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой и которую называют "тайной женой" повелителя волчиц Олега Винника.

Как сообщает Politeka.net, фанатской странице в Instagram, посвященной Таюне, опубликовали необычное фото, на котором красотку просто не узнать. Как видно, на снимке "тайная жена" и бэк-вокалистка Винника позирует с короткой стрижкой.

На снимке также можно увидеть, что Таюне позирует на сцене, стоя у микрофона. Перед камерой она появилась в приталенном сине-черном платье с кружевом, котором красиво подчеркивает стройную фигуру. Ее волосы распущены, чуть завиты и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж и уверенный вид.

"Девчули, а давайте фотки в платьях", - подписали сторис с фотографией Таисии Сватко.

Отметим, что несмотря на то, что Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, фанаты уверенны, что именно с Таюне он состоит в браке. Красотка все время сопровождает артиста на концертах, гастролях и презентациях. А он помогает ей записывать сольные песни, которые сам же для нее и пишет.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника растаяла в руках артиста, впечатлив сеть: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника очаровала "волчиц" модными образами и пластичностью: "Просто до мурашек".

Также Politeka писала, что Поклонники опасаются за брак 48-летнего Олега Винника с Таюне: "Эта любовь дана свыше...".