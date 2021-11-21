Відомий артист і суддя шоу "Маска" Олег Винник у нічній пов'язці на очі вразив своїх "вовчиць".

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олег Винник закрив свої очі спеціальною маскою для сну і показав себе на шоу "Маска".

"Найзагадковіше шоу "Маска" надихає детективів виглядати не менш загадково", - розповів Олег Винник.

Шанувальниці Олега Винника залишили йому безліч приємних коментарів під фото: "Вау", "Як загадково", "Буду дивитися із задоволенням", "Загадковість - ваше друге ім'я", "Ця маска вам до лиця", "Ви й без маски загадковий", "Ось це правильно! А то в ваші очі подивишся і все...", "Ля, який".

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