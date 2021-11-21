Известный артист и судья шоу "Маска" Олег Винник в ночной повязке на глаза поразил своих "волчиц".

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Олег Винник закрыл свои глаза специальной маской для сна и показал себя на шоу "Маска".

"Самое загадочное шоу "Маска" вдохновляет детективов выглядеть не менее загадочно", — рассказал Олег Винник.

Поклонницы Олега Винника оставили ему множество приятных комментариев под фото: "Вау", "Как загадочно", "Буду смотреть с удовольствием", "Загадочность - ваше второе имя", "Эта маска вам к лицу", "Вы и без маски загадочный", "Вот это правильно! А то в ваши глаза посмотришь и всё...", "Ля, какой".

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