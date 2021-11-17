Известный украинский певец Олег Винник в преддверии своих концертов в Киеве предупредил, в каких случаях люди не смогут попасть на выступление.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

На 24 и 25 ноября у Винника запланированы два сольных концерта, которые пройдут во Дворце «Украина» в Киеве. Однако, на фоне ужесточенного карантина у многих возникли вопросы по поводу ограничений, которые будут действовать на входе. Винник ответил на самые часто-задаваемые вопросы.

Так, одна из поклонниц поинтересовалась у певца:

«Достаточно ли будет 1 дозы вакцинации (желтый сертификат) для посещения концерта?».

На это Винник дал четкий ответ:

«Нет, COVID-сертификаты только зеленые, о полной вакцинации».

Позже он уточнил, что попасть на концерт можно будет и с действительным отрицательным тестом на коронавирус.

«ПЦР или экспресс тест. Будет также возможность сделать их перед концертом в лаборатории помещения Дворца «Украина», - сообщил артист.

Кроме того, на концерт смогут попасть люди с сертификатом о выздоровлении, в котором будет подтверждено наличие у них антител. Певец также ответил, что поклонники смогут показывать свои сертификаты на телефоне в электронном варианте.

Поклонники тут же отреагировали на пост.

«Считаем часы до встречи!», «Олег Анатольевич, огромное спасибо Вам за то, что делаете нашу жизнь счастливее», «Отсчет пошел», «Готовы на все 100%», «Люди вы готовы жертвовать своим здоровьем??! Нет!!! При таком условии, я бы выбрала свое здоровье!!», - пишут люди.

Напомним, Винник после болезни и отмены концертов решился на признание.

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