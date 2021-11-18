19-летняя украинская исполнительница Элина Иващенко, которая спела в дуэте с певцом Олегом Винником песню "Діаманти", рассказала, почему исчезла из социальных сетей.

Как пишет Politeka.net, 19-летняя певица Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль.

После триумфа на шоу Иващенко решила попробовать свои силы на вокальном проекте "Х-Фактор", после победы в котором ее стали называть фавориткой Олега Винника, ведь певец записал с Элиной хит "Діаманти".

Кроме певческой карьеры девушка часто записывала сторис в Instagram и делилась личными фотографиями и видео. Однако некоторое время назад Иващенко исчезла из социальных сетей, однако недавно девушка вышла на связь и объяснила причину отсутствия.

"Друзья, всем доброе утро! Извините, что так долго не снимала сторис, не выкладывала в ленту никаких фотографий и видео, потому что у меня после стоматолога... Ну в общем у меня была сложная процедура и я принимала обезболивающие препараты и поэтому мне нужно было отсидеться дома, поэтому снимать было нечего", - сказала певица.

Элина Иващенко рассказала, что ей было очень грустно сидеть дома и она очень рада, что вернулась.

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