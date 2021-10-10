Відома молода співачка Еліна Іващенко, яка прославилася після участі в численних талант-шоу, засвітилася на ще одному популярному проекті.

Як пише Politeka.net, в мережі Іващенко називають фавориткою Олега Винника, тому що артист після її участі в «Х-фактор» записав з юною виконавицею пісню «Діаманти». До "Х-фактора" Еліна стала переможницею проекту "Голос країни. Діти".

Сьогодні красуня активно розвиває свою сольну кар'єру і намагається світитися на телебаченні. У себе в Instagram Еліна розповіла, що братиме участь у недільному ефірі «Танців з зірками». Вона опублікувала фото з гримерки, зачарувавши пікантним вбранням з декольте.

Пізніше артистка поділилася відео, показавши, що співала пісню з фільму «Титанік» для пари Дмитра Дікусара і Ольги Харлан. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Який би парі ти не заспівала, це буде анріал!)", "Чарівна", "А сама не хочеш взяти участь у танцях?", "Дуже сильний голос..браво", «Шикарно заспівала», «Шикарний голос, розумничка», "Мурашки по шкірі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Еліна Іващенко показала яскравий образ з незвичайним мейкапом:"вище всяких похвал".

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