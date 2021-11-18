19-річна українська виконавиця Еліна Іващенко, яка заспівала в дуеті зі співаком Олегом Винником пісню "Діаманти", розповіла, чому зникла із соціальних мереж.

Як пише Politeka.net, 19-річна співачка Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проєкті "Голос. Діти", де вона була в команді Тіни Кароль.

Після тріумфу на шоу Іващенко вирішила спробувати свої сили на вокальному проєкті "Х-Фактор", після перемоги в якому її стали називати фавориткою Олега Винника, адже співак записав з Еліною хіт "Діаманти".

Окрім співочої кар’єри дівчина часто записувала сторіс в Instagram та ділилася особистими світлинами та відео. Однак деякий час тому Іващенко зникла із соціальних мереж, проте нещодавно дівчина вийшла на зв’язок та пояснила причину відсутності.

"Друзі, усім доброго ранку! Вибачте, що так довго не знімала сторіс, не викладала в лєнту ніяких фотографій та відео, тому що в мене після стоматолога… Ну загалом у мене була складна процедура і я приймала знеболюючі препарати і тому мені потрібно було відсидітися вдома, тому знімати було нічого", - сказала співачка.

Еліна Іващенко розповіла, що їй було дуже сумно сидіти вдома і вона дуже рада, що повернулася.

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