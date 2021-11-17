Відомий український співак Олег Винник напередодні своїх концертів у Києві попередив, в яких випадках люди не зможуть потрапити на виступ.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

На 24 і 25 листопада біля Винника заплановані два сольні концерти, які пройдуть у Палаці «Україна» в Києві. Однак, на тлі посиленого карантину у багатьох виникли питання з приводу обмежень, які будуть діяти на вході. Винник відповів на найчастіші запитання.

Так, одна з прихильниць поцікавилася у співака:

"Чи достатньо буде 1 дози вакцинації (жовтий сертифікат) для відвідування концерту?".

На це Винник дав чітку відповідь:

"Ні, COVID-сертифікати тільки зелені, про повну вакцинацію".

Пізніше він уточнив, що потрапити на концерт можна буде і з дійсним негативним тестом на коронавірус.

"ПЛР або експрес тест. Буде також можливість зробити їх перед концертом в лабораторії приміщення Палацу "Україна", - повідомив артист.

Крім того, на концерт зможуть потрапити люди з сертифікатом про одужання, в якому буде підтверджено наявність у них антитіл. Співак також відповів, що шанувальники зможуть показувати свої сертифікати на телефоні в електронному варіанті.

Шанувальники тут же відреагували на пост.

"Рахуємо години до зустрічі!", "Олег Анатолійович, величезне спасибі Вам за те, що робите наше життя щасливішим", "відлік пішов", "готові на всі 100%", "Люди ви готові жертвувати своїм здоров'ям??! Ні!!! За такої умови, я б вибрала своє здоров'я!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Винник після хвороби і скасування концертів зважився на визнання.

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