В новом выпуске шоу «Маска» звездным детективам удалось отгадать, кто скрывается в костюме Кажана, однако некоторые другие персонажи оказались не так очевидны.
В пятом выпуске гипершоу "Маска" раскрыли личность Кажана. Оказалось, что все это время в костюме одновременно милого и жуткого персонажа был известный украинский актер Остап Ступка.
То же время относительно некоторых других персонажей зрители и звездные детективы не так единогласны.
Так, на официальной странице проекта в Инстаграм, зрителей спросили. Кто может прятаться в костюме Тигра. И предложили варианты – Евгений Кот, Макс Барских или Артем Пивоваров.
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«Круто было бы если Пивоваров», «Маска очень загадочная», «Актёр наподобие Тритенко», «Женя Кот», «Алексеев», "Олег Скрипка", "Артур Логай", "Женя Кот – котик, который хочет стать Тигром. Кто знает, какой знак зодиака и кто по гороскопу Женя", "Как бі смешно не звучало - Иво Бобул", - разошлись во мнениях пользователи Сети.
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