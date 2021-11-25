Известная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль удивила своим появлением на шоу "Маска" после скандала с Ольгой Поляковой.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Новорічна Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз стало известно, что Тина Кароль примет участие в шоу "Новогодняя Маска" и будет прятаться за одним из образов. На странице программы "Зірковий шлях" предположили, что певица может прятаться за кем-то уже из представленных персонажей: "Королевский пингвин", "Лыжница Мышь" и "Бурый медведь".

"Может, в какой-нибудь из этих масок будет скрываться звезда? Разгадаем тайну уже 31 декабря!", — написали на аккаунте.

Поклонники шоу оставили несколько комментариев: "Тина - это 100 %медведь!", "Тина наверное в Мыши", "В Миши точно нет. Я думаю там Надя Дорофеева".

Напомним, шоу "Маска" в первом сезоне публично извинялись перед Тиной Кароль. Это произошло из-за того, что высказывания Ольги Поляковой о певице вызвали скандал в сети. Артистка назвала Тину Кароль "известной плакальщицей". Певица отреагировала на высказывание Поляковой у себя в Инстаграм.

Ранее сообщалось, Кароль стала одной из участниц шоу "Маска", украинцы теряются в догадках: "Может там еще и Дан..."

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