На официальной страничке шоу "Маска" рассказали, кто примет участие в будущем выпуске популярного среди украинцев проекта.

Как пишет Pooliteka.net, шоу "Маска" - один из самых популярных развлекательных проектов на украинском тв. По правилам программы участники прячуться за масками и поют песни, а звездные детективы пытаются угадать, кто прячется за маской. В первом сезоне победило Солнце, под которым скрывалась Злата Огневич. А сейчас идет второй сезон шоу, где еще ничего не ясно.

На страничке проекта в Инстаграм рассказали, кого пригласили на новогодний выпуск "Маски".

"Вау! В одном из образов грандиозного шоу «Новогодняя Маска» на канале «Украина» будет прятаться Тина Кароль", - было написано под фото.

Фанаты сразу начали активно обсуждать новость:

"Ради Тины посмотрю", "Ого, вот это новость. Если будет Тина, буду обязательно смотреть", "На самом деле, Тину теперь очень не хватает на телевидении. Ни в каком шоу ее нет, а здесь такой приятный сюрприз", "Тина будет Мышью, думаю", "В скандале", "Пиковая дама", "Пингвин - у пингвина есть корона, у Тиныы раньше была тоже корона и они подходят", "Может там под какой-нибудь маской еще и Дан будет прятаться??? Так было бы гораздо интереснее...", "В Маске снежной королевы)".

Напомним, Дорофееву разглядели в новой героине на шоу "Маска"

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