На шоу "Маска" заинтриговали украинцев новогодним героем, пользователи Сети стали высказывать свои предположения, кто бы это мог быть и не только.

Шоу "Маска" со звездными детективами Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо, Олегом Винником и Андреем Данилко, продолжает интриговать зрителей, передает Politeka.net.

Уже было раскрыто несколько героев проекта, в частности, одними из участников под масками оказались Инна Белоконь, Лилия Ребрик и Остап Ступка.

Теперь же в программе появится новая героиня - гламурная лыжница Мышь. Об этом стало известно из официального поста в группе шоу.

"Маленькая участница в ярком костюме покорит сердце каждого. Она обладательница самых длинных усов на проекте – они опускаются вплоть до пола. Мышь выйдет на сцену на лыжах и с палками, украшенными розовыми блестками. Как думаете, кто там под маской?", - говорится в посте.

"Если с лыжами, может быть Дорофеева, потому что это может быть отсылкой к клипу "Тролль" там Надя была на лыжах)", "А может, Ирма Витовская! 🤔", "Красавица милашка лапочка😍😍😍😍😍😍😍", "Это кто-то точно маленький) Дорофеева, Мишелька (это же новогодний, а не сезонный выпуск)". - прокомментировали пользователи сети.

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