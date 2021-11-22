Ведущий проектов "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук призвал украинцев быть осторожнее на дорогах - беречь себя и других водителей.

Так, 37-летний шоумен стал очевидцем дорожной трагедии на Бориспольском шоссе. Легковой автомобиль "Форд" на скорости влетел в бензовоз и затем загорелся. Остапчук показал устрашающие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На них видно уже потушенную иномарку, от которой практически ничего не осталось и в нескольких метрах от нее грузовик с цистерной. На месте все еще работали правоохранители.

"Бусинки, аккуратней 🙌", - говорится в подписи.

По информации полиции, после столкновения в легковушке вспыхнул моторный отсек. Свидетели аварии вытащили из машины двух пострадавших и потушили огонь до приезда спасателей. Водителя и пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что жена Остапчука Кристина Горняк чуть не погибла в ДТП. Трагедия произошла, когда она училась на первом курсе университета.

По ее словам, восстановление было длительным и очень тяжелым.

"Я два месяца не ходила. У меня был перелом 9-го и 10-го грудных позвонков", - рассказывала жена Остапчука в одном из интервью.

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