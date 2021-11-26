Телеведуча Леся Нікітюк, яка вже деякий час відпочиває в Італії, показала новий незвичайний образ, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною ведучою, зіркою шоу " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Нещодавно знаменитість вирушила відпочивати в Італію, де спробувала багато цікавого. У новій публікації Леся вирішила підвести підсумки своєї поїздки, показавши серію фото.

На першому фото Леся була в шовковому вбранні "золотого" кольору. Зірка стояла біля водойми, хвалячись видом. На інших знімках можна помітити, чим була зайнята Нікітюк весь тиждень.

"Кращі вихідні на світі", - написала Нікітюк, зазначивши, що знаходиться у Флоренції.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Леся, яка ти красива", "поки долистаєш до цих гарних ніг", "Багиня", "Вау, вау, вау, найкраща", " у тебе таке щасливе обличчя скрізь, котик, рада, що ти кайфанула!", "Біля такої шикарної, як мінімум повинен бути принц на білому коні".

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