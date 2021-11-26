Телеведуча Леся Нікітюк, яка вже деякий час відпочиває в Італії, показала новий незвичайний образ, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною ведучою, зіркою шоу " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Нещодавно знаменитість вирушила відпочивати в Італію, де спробувала багато цікавого. У новій публікації Леся вирішила підвести підсумки своєї поїздки, показавши серію фото.
На першому фото Леся була в шовковому вбранні "золотого" кольору. Зірка стояла біля водойми, хвалячись видом. На інших знімках можна помітити, чим була зайнята Нікітюк весь тиждень.
"Кращі вихідні на світі", - написала Нікітюк, зазначивши, що знаходиться у Флоренції.
У родині Алли Пугачової емоційно висловилися про трагедію, яка потрясла країну: "душею з вами"
В українців за борги почали відбирати майно, що треба знати: "Бідний народ"
Українцям можуть посилити правила в'їзду в ЄС: що готові поміняти з 10 січня
Не стало радянського співака, чий голос звучав на головних світових сценах: "Його любили абсолютно всі"
Нова Toyota Camry захопить дизайном в наступному році: "Виглядає чудово"
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Леся, яка ти красива", "поки долистаєш до цих гарних ніг", "Багиня", "Вау, вау, вау, найкраща", " у тебе таке щасливе обличчя скрізь, котик, рада, що ти кайфанула!", "Біля такої шикарної, як мінімум повинен бути принц на білому коні".
Нагадаємо, волохатий красунчик Степан з Харкова завоював серце Брітні Спірс, Нікітюк теж не встояла
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк розкрила секрети своєї стрункості, від чого довелося відмовитися
А ще Politeka повідомляла, що задоволена Леся Нікітюк засвітилася в Італії з імпозантним чоловіком- "президентом"