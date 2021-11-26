Телеведущая Леся Никитюк, которая уже некоторое время отдыхает в Италии, показала новый необычный образ, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной ведущей, звездой шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. Недавно знаменитость отправилась отдыхать в Италию, где попробовала много интересного. В новой публикации Леся решила подвести итоги своей поездки, показав серию фото.

На первом фото Леся была в шелковом наряде "золотого" цвета. Звезда стояла у водоема, хвастаясь видом. На других снимках можно заметить, чем была занята Никитюк всю неделю.

"Лучшие выходные на свете", - написала Никитюк, отметив, что находится во Флоренции.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леся, какая ты красивая", "Пока долистаешь до этих красивенных ног", "Багиня", "Вау, вау, вау, самая лучшая", "У тебя такое счастливое лицо везде, котик, рада, что ты кайфанула!", "Возле такой шикарной, как минимум должен быть принц на белом коне", "Леся не перестает удивлять".

Напомним, мохнатый красавчик Степан из Харькова завоевал сердце Бритни Спирс, Никитюк тоже не устояла

Также Politeka писала, что Леся Никитюк раскрыла секреты своей стройности, от чего пришлось отказаться

А еще Politeka сообщала, что довольная Леся Никитюк засветилась в Италии с импозантным мужчиной-"президентом"



