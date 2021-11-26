Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась интересным снимком с харьковским котом Степаном, которого ранее запостила известная американская певица Бритни Спирс.

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк показала фото, на котором повторила позу кота возле бокала вина.

«Найди 5 отличий», - написала телеведущая.

«Леся прекрасна 😍😍 Стаканами с котейкой - поменяться надо», «Когда зашла на аккаунт Бритни Спирс», «Разница только во взгляде. Класс», «А кстати похожи», «Как две капли воды», - пишут в комментариях к посту Леси Никитюк .

Отметим, ранее снимок харьковского кота Степана у себя в Instagram опубликовала Бритни Спирс. Публикация собрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев.

"Если я время от времени куда-то буду пропадать, то сможете меня где-нибудь поймать с этим котом", - написала певица в конце публикации, которая была посвящена съемке фильма "Идол" (The Idol).

Напомним, Леся Никитюк раскрыла секреты своей стройности, от чего пришлось отказаться: "Нужно питаться только...".

Как сообщала Politeka, Никитюк повеселила украинцев, повторив знаменитый мем: "Вы так похожи".

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