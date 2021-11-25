Звезда раскрыла, что присутствует в ее рационе

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк может похвастаться стройной фигурой, и все благодаря тщательному уходу за собой - она раскрыла свои секреты.

Популярная телеведущая находится в прекрасной форме, передает Politeka.net. При росте 180 сантиметров Леся Никитюк весит всего около 65 килограммов.

В новом интервью журналу "Добрые советы" телеведущая рассказала секреты своей стройности. Оказывается, звезде ТВ пришлось отказаться от некоторых продуктов - в ее рационе отсутствуют макароны, хлеб, булки, печенье и торты, свинина и телятина.

Леся Никитюк употребляет много свежих домашних овощей, которые привозит от мамы из Хмельницкого. По возможности, у знакомых она покупает курицу, утку и яйца.

В качестве перекуса она использует протеиновый батончик или протеиновый коктейль, яблоко или морковку.

Телеведущая отмечает, что правильно питаться - не дорого. В здоровом рационе есть белки, углеводы, клетчатка - это овощи, рыба, мясо и крупы. Не нужно питаться только морепродуктами, ведь это может действительно ударить по кошельку. Однако, Леся Никитюк отмечает, что если врач скажет есть три раза в день устрицы, то спорить она не будет, а начнет зарабатывать для их покупки.

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