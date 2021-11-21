Украинская телеведущая Леся Никитюк во время поездки в Италию пожаловалась на неприятность и показала распухшее лицо.

Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram в разделе Stories 34-летняя телезвезда рассказала, что случилось.

На первом кадре она появилась перед зеркалом в белом махровом халатике с полотенцем на голове. Никитюк одной рукой держала телефон, а другой - прикрывала глаз.

«Я не просто так прикрывают рукой лицо. Я вчера выдавила прыщ и у меня распух глаз. Дальше экскурсию буду проводить с одним глазом», - говорит Леся.

Телеведущая убедительно попросила своих поклонников, никогда так не делать.

В следующей истории Никитюк все же решила показать воспаленный глаз и отечное лицо крупным планом.

«В общем, намазалась я слизью равлика, всё лицо и на веко немножко, может оно все таки снимет воспаление. Ребята, пожалейте меня, накидайте срочно реакцию таких слезок», - попросила Леся.

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