Украинская телеведущая Леся Никитюк во время поездки в Италию пожаловалась на неприятность и показала распухшее лицо.
Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram в разделе Stories 34-летняя телезвезда рассказала, что случилось.
На первом кадре она появилась перед зеркалом в белом махровом халатике с полотенцем на голове. Никитюк одной рукой держала телефон, а другой - прикрывала глаз.
«Я не просто так прикрывают рукой лицо. Я вчера выдавила прыщ и у меня распух глаз. Дальше экскурсию буду проводить с одним глазом», - говорит Леся.
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Телеведущая убедительно попросила своих поклонников, никогда так не делать.
В следующей истории Никитюк все же решила показать воспаленный глаз и отечное лицо крупным планом.
«В общем, намазалась я слизью равлика, всё лицо и на веко немножко, может оно все таки снимет воспаление. Ребята, пожалейте меня, накидайте срочно реакцию таких слезок», - попросила Леся.
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