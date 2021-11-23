Слава Каминская после скандала с бывшей партнершей по "НеАнгелам" Викторий Смеюхой засветилась вместе с телеведущей Лесей Никитюк, которая сейчас улетела в Италию.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха перестали быть солистками группы "НеАнгелы", в которой пели 15 лет. После этого певицы занялись сольными карьерами, а недавно поссорились. Сначала слава обиделась из-за торта с ее лицом, а потом Виктория рассказала о буллинге и насилии со стороны бывшей партнерше по группе.

А на днях новое фото с Каминской опубликовал Слава Демин, популярный теле- и радиоведущий. Рядом была еще телеведущая Леся Никитюк. Все трое стояли перед зеркалом и держали телефоны, сделав селфи. Каминская расположилась в центре, а телеведущие стояли по бокам.

"Хмельницкая ВИА Гра 2013", - написал Слава Демин и поставил смайлик смеха под кадром, который опубликовал в сторис Инстаграм.

Напомним, Смеюха раскрыла, как продюсер «НеАнгелов» Никитин отреагировал на их разборки

А еще Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла детали скандала с Каминской прямо в поезде

Также Politeka сообщала, что Смеюха выдала новую порцию откровений об издевательствах в "НеАнгелах"



