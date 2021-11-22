Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая прекратила существование, как и Слава Каминская, рассказала об отношениях между артистами в группе.

Как пишет Politeka.net, ссора между Каминской и Смеюхой набирает обороты. Слава обиделась на Вику из-за торта с ее портретом, который Смеюха разрезала, после чего Вика дала интервью "Зірковому шляху", где рассказала о буллинге в группе. Теперь Смеюха пришла на программу "Ужин с Dorotye", где продолжила откровенничать об отношениях в группе, когда певицы были солистками "НеАнгелы".



Как оказалось, на Вику Слава бросалась с кулаками. А в поезде у певиц произошел кофликт, когда они застряли в метель в 2013 году. Смеюха подумала, что это и была проверка.

"И с кулаками набрасывалась, и в поезде мы когда-то застряли на шесть часов. Тогда был сильный снегопад в Украине и еще машины стояли, помните, среди дорог (2013 год, - прим. ред.). У нас был тогда концерт "Мисс Украина". Мы куда-то ехали на поезде и погодная ситуация нас на прочность решила проверить. А может и не нас, а одну Славу проверить. Я тогда очень была разочарована в ее поведении", - начала рассказ Вика.



Также Смеюха отметила, что Слава захотела ее бутерброд, ведь свой артистка уже съела, а Вика оставила часть своей еды на потом. А когда певица отказалась делиться, то Каминская бросила в нее стакан, но Смеюхе удалось увернуться.



"Почему? Потому что у нас тогда закончилась пища, но это смешно сейчас вспоминать, тогда у нас было два бутерброда, один из которых Слава, а второй, конечно, мой. Он остался, я так чуть-чуть съела, а вторую часть оставила. А мне было сказано: "А почему мне не хочешь дать?". Говорю: "Ну это же мой". Я себе оставила на потом его съесть, ну как-то распределила. Знаете, у каждого своя тактика, как выживать. И тогда вот стакан полетел прямо в поезде, да... Но я вот так вот отмахнулась (уклонилась от стакана, - прим. ред.)", - рассказала Смеюха.

Напомним, певица Виктория Смеюха разоткровенничалась о буллинге в коллективе "НеАнгелы", которые распались.

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