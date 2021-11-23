Виктория Смеюха честно рассказала, как бывший продюсер «НеАнгелов» Юрий Никитин отреагировал на ее конфликт со Славой Каминской.

Исполнительница поделилась новыми подробностями случившегося в интервью Алине Доротюк для программы «Ужин с Дороти».

В частности, Смеюха призналась, что Никитин, который до этого на протяжении 15 лет был бессменным продюсером группы «НеАнгелы», просто проигнорировал то, что происходит сейчас между ее бывшими вокалистками.

«Никак. Мне кажется, ему просто сейчас не до этого», - рассказала исполнительница в ответ на вопрос о реакции продюсера.

Она добавила, что Никитин уже какое-то время не интересуется своим бывшим проектом.

«Нет, он давно уже отошел от «НеАнгелов». Он уже переключился на другие вещи», - отметила Смеюха.

Артистка также заявила, что в ближайшее время если они со Славой Каминской окажутся на одном концерте или мероприятии, она готова поздороваться с ней и общаться как ни в чем не бывало.

Напомним, что недавно между бывшими коллегами из «НеАнгелов» - Славой и Викой – разыгрался нешуточный конфликт. Смеюха опубликовала видео, в котором разрезала ножом и съела торт с изображением Каминской, заявив, что всегда хотела «попробовать Славу на вкус», и таким образом ставит точку в истории с «НеАнгелами».

После этого обе исполнительницы поделились серией публикаций с обвинениями в адрес друг друга. Позже Смеюха призналась, что страдала от буллинга со стороны Славы.

Напомним, Смеюха поразила откровениями об унижениях, пережитых в "НеАнгелах".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла детали скандала с Каминской прямо в поезде.

Также Politeka писала, что Смеюха выдала новую порцию откровений об издевательствах в "НеАнгелах".