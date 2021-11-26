Співачка Наталія Могилевська, яка стала головною суддею шоу" Співають всі", показала, як вчить маленьких дітей співати, здивувавши вокалом.
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною вітчизняною співачкою. Зірка активно знімається в різних шоу, включаючи "Маску" і "Співають всі", де артистка була головною долею шоу. Також Могилевська продюсує талановитих молодих артистів, а ще у співачки є школа "Талант школа Наталії Могилевської". Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Могилевська показала, як займається з дітьми. Зірка сиділа за синтезатором. Поруч з Наталією були маленькі дітки, з якими зірка займалася, навчаючи їх вокалу. Відео вийшло дуже цікавим і милим.
Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:
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"А можна майстер урок від Вас?) ", "Яка принадність! Ще й моя улюблена пісня! Ммммм", " Ваш ніжний, неймовірний голос хочеться слухати без перерви. Обожнюю вас ви Така молодець!", "Круто, супер", "Прям Алла Пугачова".
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