Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, с кем готовится разделить необычное увлечение, предполагающее «полеты» на воде.

Как пишет Politeka.net, звезда решила познакомить поклонников со своим интересным другом. Так, Могилевская опубликовала в Инстаграм совместное фото с мужчиной, который «завис» над рекой на флайборде. Это устройство представляет собой специальную реактивную доску, которая позволяет человеку «летать» над водой.

Как рассказала Могилевская, ее друг предлагает ей попробовать такой вид досуга.

«Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде. Как думаете, страшно или нет? Вы бы рискнули?», - написала певица.

Любопытно, что ранее она уже делилась этим снимком на своей странице, однако тогда певица закрыла лицо друга стикером.

Поклонники Могилевской тут же отреагировали на ее пост.

«Наташа!!! Жги!», «Это классно!», «Думаю не страшно, если уметь плавать», «Я думаю что страшно, но очень интересно и экстремально! Наташа, у Вас всё получится, я в этом уверенна!», «Думала что не страшно, но оказалось, что не так это просто как кажется-можно и позвонок сломать», «Такое делать только с полисом страхования», - пишут люди.

Напомним, Могилевская заговорила о глобальных переменах, вызвав восторг.

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская в компании загадочного мужчины похвасталась планами.

Также Politeka писала, что Могилевская без прикрас показала, что ее ждет вместо отдыха на выходных.