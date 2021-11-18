Наталья Могилевская показала себя, а также поделилась с украинцам, чем будет заниматься на этих выходных, удивив фанатов в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей и участницей многих шоу на украинском ТВ. Так, недавно артистка стала капитаном звездой сотни на "Співають всі". Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Могилевская стояла возле берега водоема и держалась за руку с кем-то. Человек был на флайтборде, но Наталья закрыла ему голову смайликом. Также звезда отметила, что находится в Киеве, Украина.
"Знаю, где проведу эти выходные. А вы?", - написала Могилевская.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы прекрасны", "А кого это вы прячете под смайликом", "Ооо, круто, я тоже хочу", "Знаю", "Вай, класс", "Нет", "а я выходные проведу в танцевальном зале и в уроках".
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