Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном звездой сотни на шоу "Співають всі", рассказала о дате, котрая может изменить многое.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей и участницей многих шоу на украинском ТВ. Так, Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новом посте, она решила вспомнить о важной дате.

«День, который сегодня все изменит! Астрологи считают, что сегодняшнее лунное затмение века изменит нашу жизнь навсегда. Поворотные моменты, судьбоносные встречи и откровения. Почувствовали сегодня на себе солнечное затмение и полнолуние? Как чувствуете себя?», - говорится в сообщении.

Также певица показала фото, на котором запечатлена в черном платье.

«Вы просто прекрасны!💘», «Наташа, вы - огонь», «Какая вы красивая», - отреагировали фолловеры артистки.

Напомним, Олег Винник, Могилевская, Зарицкая, Каменских и другие звезды, которых не хвалили

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