Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном звездой сотни на шоу "Співають всі", рассказала о дате, котрая может изменить многое.
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей и участницей многих шоу на украинском ТВ. Так, Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В новом посте, она решила вспомнить о важной дате.
«День, который сегодня все изменит! Астрологи считают, что сегодняшнее лунное затмение века изменит нашу жизнь навсегда. Поворотные моменты, судьбоносные встречи и откровения. Почувствовали сегодня на себе солнечное затмение и полнолуние? Как чувствуете себя?», - говорится в сообщении.
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Также певица показала фото, на котором запечатлена в черном платье.
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