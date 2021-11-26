Певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей шоу "Співають всі", показала, как учит маленьких детей петь, изумив вокалом.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной отечественной певицей. Звезда активно снимается в разных шоу, включая "Маску" и "Співають всі", где артистка была главной судьй шоу. Также Могилевская продюсирует талантливых молодых артистов, а еще у певицы есть школа "Талант школа Натальи Могилевской". Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Могилевская показала, как занимается с детьми. Звезда сидела за синтезатором. Рядом с Наталией были маленькие детки, с которыми звезда занималась, уча их вокалу. Видео получилось очень интересным и милым.

Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:

"А можно мастер урок от Вас?)", "Какая прелесть! Еще и моя любимая песня! Ммммм", "Ваш нежный, невероятный голос хочется слушать без перерыва. Обожаю вас вы такая молодец!", "Круто, супер", "Прям Алла Пугачева".

Напомним, Могилевская поделилась своим восторгом, появившись с загадочным мужчиной

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Также Politeka сообщала, что жена ведущего «Маски» Остапчука оказалась в крепких руках экс-партнера Могилевской



